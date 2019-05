Imparable: Kofi Kingston sigue reinando como campeón de la WWE tras derrotar a Kevin Owens [VIDEO]

Kofi Kingston no está dispuesto a perder su título de la WWE y eso lo demostró en el Money in the Bank 2019 , tras derrotar, en una gran pelea, a Kevin Owens. Una patada giratoria o un Trouble in Paradise le dio la victoria al miembro de The New Day.

Tanto Kofi como Owens dieron su cien por ciento. Pero en un momento, Kevin trató de aplicarle una súper bala de cañón desde la tercera cuerda; sin embargo, el campeón, tendido en el suelo, lo recibió con sus rodillas.

Luego, ambos se pararon y Kofi le hizo sus patadas giratorias o Trouble in Paradise. Cubrió a su oponente y ganó por cuenta de tres. Así, retuvo el título máximo de la WWE. La 'kofimania' continúa.



El Money in the Bank 2019 que se celebra en Connecticut tendrá como pelea estelar la lucha de escaleras por el maletín. Los protagonistas serán Ricochet, Drew McIntyre, Baron Corbin, Sami Zayn, Finn Bálor, Andrade, Randy Orton y Ali.

Así Kofi Kingston le ganó a Kevin Owens. (WWE)

