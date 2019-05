WWE Money in the Bank 2019: fecha, horarios, canales y cartelera del evento en Hartford, Connecticut

El Money in the Bank 2019 , el próximo evento de la WWE , se llevará a cabo este domingo 19 de mayo en el XL Center de Hartford, en Connecticut. Hasta el momento la empresa ha anunciado once peleas, una como parte del Kick-Off.

El evento será transmitido por la señal de FOX Premium Action desde las 6:00 pm (hora peruana). También podrá ser visto por el streaming de WWE Network.

Dentro de la cartelera, se encuentran dos peleas de escaleras -una de hombres y otra de mujeres- en donde el luchador, si quiere ganar, tendrá que coger el maletín. Lo mejor es que en cada combate habrá representantes de Raw y de SmackDown.

En la lucha masculina, los que buscarán el maletín serán Sami Zayn, Ricochet, Drew McIntyre, Baron Corbin, Ali, Finn Bálor, Andrade y Randy Orton; mientras que en la femenina estarán Natalya, Dana Brooke, Naomi, Bayley, Mandy Rose, Ember Moon y Carmella. Falta confirmar una luchadora, iba a ser Alexa Bliss, pero no ha recibido el permiso médico.

En Money in the Bank también se llevarán a cabo peleas titulares. Después de haber conquistado el show azul, AJ Styles llegó a Raw y en Money in the Bank buscará quitarle el cinturón a Seth Rollins; en tanto Kofi Kingston deberá defender su máximo trofeo ante Kevin Owens.

Becky Lynch, por su parte, deberá mostrar todo lo que tiene si aún desea que el público la llame 'Becky 2 Belts". La irlandesa tendrá que afrontar dos combates: uno contra Lacey Evans por el título femenino de SmackDown, y otro contra Charlotte Flair por el cinturón de mujeres de SmackDown.

Money in the Bank 2019: cartelera

Combate Estipulación Seth Rollins © vs AJ Styles Por el título universal de la WWE Kofi Kingston © vs. Kevin Owens Por el título de la WWE Becky Lynch © vs. Lacey Evans Por el título femenino de Raw Becky Lynch © vs. Charlotte Flair Por el título femenino de SmackDown Samoa Joe © vs. Rey Mysterio Por el título de los Estados Unidos Tony Nese © vs. Ariya Daivari Por el título de peso crucero de la WWE The Miz vs. Shane McMahon En un Steel Cage Match Roman Reigns vs. Elias Combate individual Daniel Bryan y Rowan vs. The Usos (Jimmy Uso y Jey Uso) Los títulos en parejas de SmackDown no estarán en juego Ricochet vs. Drew McIntyre vs. Baron Corbin vs. Samiza Zayn vs. Finn Bálor vs. Andrade vs. Randy Orton vs Ali Pelea de escaleras por el maletín Bayley vs. Natalya vs. Dana Brooke vs. Naomi vs Mandy Rose vs Carmella vs. Ember Moon vs luchadora por anunciar Pelea de escaleras por el maletín

► ¡Abran paso! Rafael Nadal venció a Basilashvili y se metió a los cuartos de final del Masters 1000 de Roma



► ¡Mejor suerte que Conor McGregor! Expeleador de UFC triunfó en su debut como boxeador [VIDEO]



► ¡Maestro! Roger Federer avanzó a los cuartos de final del Masters de Roma luego de jugar dos partidos en un día [VIDEO]



► Avanza, 'La Torre': Del Potro superó a Casper Ruud en los octavos de final del Masters 1000 de Roma [VIDEO]