Los hicieron papilla: AJ Styles, Karl Anderson y Luke Gallows destrozaron a Lucha House Party en Raw [VIDEO]

The Original Club o The OC (stable conformado por AJ Styles , Karl Anderson y Luke Gallows) volvió a hacer de las suyas en un Monday Night Raw. Sus víctimas, esta vez, fueron el trío de luchadores que conforman el grupo Lucha House Party.



Kalisto, Lince Dorado y Gran Metalik le hicieron frente a Styles y su par de amigos; sin embargo, a pesar de mostrar increíbles técnicas aéreas, no pudieron llevarse la victoria. Lo peor ocurrido al final del combate.



Después de que Kalisto recibiera el antebrazo fenomenal y la cuenta de tres, The OC siguió atacando a sus rivales. A Metalik le aplicaron un 'Magic Killer' y Lince Dorado recibió un 'Styles Clash' desde la segunda cuerda.

Así AJ Styles, Karl Anderson y Luke Gallows atacaron a Lucha House Party. (Foto y video: FOX Sports 2/ WWE)

El Monday Night Raw de esta semana se está llevando a cabo en Bakersfield, Califonia, e iniciará el camino al evento WWE Crown Jewel, que se llevará a cabo este jueves 31 de octubre en Riad, la capital de Arabia Saudita.

