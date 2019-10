¡Es 'Fenomenal'! AJ Styles retuvo el título de los Estados Unidos tras vencer a Cedric Alexander en RAW [VIDEO]

Cedric Alexander da todo de sí; sin embargo, no puede quedarse con el título de los Estados Unidos. Lo intentó una vez más en el renovado Monday Night Raw de Arizona, pero AJ Styles lo volvió a vencer.



Ambas superestrellas dieron un gran combate, pero el 'Fenomenal' fue más y pudo derrotar a Alexander tras aplicarle su 'Styles Clash'. Uno, dos, tres, y AJ sigue siendo el campeón estadounidense.

Así venció AJ Styles a Cedric Alexander. (Foto y video: FOX Sports 2/ WWE)

Por otro lado, Luke Gallows y Karl Anderson, compañeros de AJ Styles, también tuvieron una pelea en el show rojo. Ellos se enfrentaron a The Viking Raiders (Ivar y Erik), pero no pudieron quedarse con la victoria.



Con este Monday Night Raw arranca la nueva temporada que tendrá la WWE. Se está llevando a cabo en el Talking Stick Resort Arena de Phoenix, en Arizona. La pirotecnia ha vuelto al show y hay tres nuevos comentarista: Vic Joseph, Dio Maddin y Jerry 'The King' Lawler.



