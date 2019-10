¡Fue en la cara! Asuka le escupió un líquido verde a Becky Lynch y ganó la lucha por equipos con Kairi Sane [VIDEO]

Las campeonas femeninas en parejas de la WWE , Asuka y Kairi Sane , estrenaron sus títulos con un triunfo al vencer a Becky Lynch y Charlotte Flair en Monday Night Raw. Sin embargo, se llevaron la victoria haciendo trampa.



'The Man', como se hace llamar la campeona de Raw, le aplicó su desarmadora a Kairi. Lamentablemente, el árbitro estaba distraído y no vio cuando Asuka subió al ring y le escupió un líquido verde en la cara (a Becky), emulando lo que hacía Tajiri.



Kairi aprovechó el momento y le hizo un roll up a la irlandesa. Así, las japonesas se llevaron la victoria. Después, dirigieron sus golpes contra Charlotte Flair, campeona de SmackDown. Pero la 'Reina' se salvó gracias a que Alexa Bliss y Nikki Cross aparecieron para atacar a las niponas.

Así ganaron Asuka y Kairi Sane. (Foto y video: FOX Sports 2/ WWE )

El Monday Night Raw de esta semana se está llevando a cabo en Bakersfield, Califonia, e iniciará el camino al evento WWE Crown Jewel, que se llevará a cabo este jueves 31 de octubre en Riad, la capital de Arabia Saudita.

