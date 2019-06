WWE RAW: sigue el show rojo con The New Day y Kofi Kingston desde Dallas

El WWE Monday Night Raw de este lunes 1 de julio se desarrollará en el American Airlines Center de Dallas, en Texas. Y será transmitido para toda América Latina por la señal de FOX Sports 2 desde las 6:00 a.m. (hora peruana).

La empresa de Vince McMahon ha anunciado que para ese show rojo Bobby Lashley y Braun Strowman continuarán con su rivalidad y se medirán en un Falls Cound Anywhere; es decir, la cuenta de tres y la rendición se pueden hacer en cualquier lugar.

Mientras tanto, The New Day (Xavier Woods y Big E, acompañados por el campeón de la WWE Kofi Kingston) se enfrentarán por primera vez ante The Viking Raiders, equipo conformado por Erik e Ivar. Estos últimos podrán demostrar de qué están hechos.

Por otro lado, Baron Corbin y Lacey Evans continuarán calentando la pelea que sostendrán contra Becky Lynch y Seth Rollins en Extreme Rules. El primer dúo sabe perfectamente que "incluso Superman tiene su kryptonita" y la debilidad del arquitecto es la irlandesa. ¿Qué harán en este show rojo?



Shane McMahon también estará presente y se referirá a lo que ocurrió la semana pasada con The Undertaker, cuando este apareció para salvar a Roman Reigns. Es seguro, que tiene fuertes palabras para el 'Hombre Muerto'.

El campeón de los Estados Unidos, Ricochet, tampoco puede estar tranquilo. La semana pasada perdió ante AJ Styles y parece que el Fenomenal quiere quitarle el título. Finalmente, Kofi Kingston y Samoa Joe seguirán con su enemistad antes de Extreme Rules 2019.



