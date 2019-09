WWE RAW EN VIVO: sigue el show rojo con la final del torneo King of The Ring entre Baron Corbin y Chad Gable

El WWE Monday Night Raw de esta semana se celebrará hoy lunes 16 de setiembre en el Thompson-Boling Arena de Knoxville, en Tennessee. La transmisión estará a cargo de FOX Action desde las 7:00 pm (hora peruana).

En este show rojo, se llevará a cabo la final del torneo King of the Ring entre Baron Corbin y Chad Gable. El 'Lobo Solitario' pudo acceder a esta final gracias a que venció a Ricochet y a Samoa Joe en una triple amenaza; mientras que Gable clasificó tras derrotar a Shane McMahon. ¿Quién será el nuevo monarca?

En Clash of Champions, Becky Lynch retuvo su título ante Sasha Banks tras ser descalificada por golpear al árbitro con una silla. Por esa razón, ha sido sancionada con 10 mil dólares por la empresa. ¿Qué tiene que decir 'The Man'? ¿Y qué dirá Sasha, quien también recibió silletazos de parte de la irlandesa?

Por otro lado, Cedric Alexander perdió ante AJ Styles en Clash of Champions y no pudo quedarse con el título de los Estados Unidos. Sin embargo, aún tiene esperanzas de ganarlo. ¿Podrá obtener una nueva oportunidad? Si se la dan, ¿podrá vencer al 'Fenomenal'?

Por último, Seth Rollins saldrá a hablar sobre lo ocurrido en los minutos finales de Clash of Champions. ¿Qué pasó? El 'Arquitecto' defendió su cinturón tras derrotar a Braun Strowman, pero luego 'The Fiend' Bray Wyatt lo atacó con un 'Sister Abigail' y un 'Mandible Craw'. Se viene una nueva rivalidad. ¿Solucionarán sus problemas en Hell in a Cell?

WWE Monday Night Raw: horarios

6:00 pm: Guatemala

6:00 pm: Nicaragua

6:00 pm: Costa Rica

6:00 pm: El Salvador

6:00 pm: Honduras

7:00 pm: México

7:00 pm: Colombia

7:00 pm: Perú

7:00 pm: Panamá

7:00 pm: Ecuador

8.00 pm: Estados Unidos (Nueva York)

8.00 pm: Paraguay

8.00 pm: Venezuela

8.00 pm: Bolivia

8.00 pm: Puerto Rico

8.00 pm: República Dominicana

9:00 pm: Argentina

9:00 pm: Uruguay

9:00 pm: Chile



