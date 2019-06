Rey Mysterio sobre Andrade: "Solo le falta el inglés para que sea una de las principales superestrellas de la WWE" 

Rey Mysterio es una de las principales superestrellas de la WWE y cuando habla, sus declaraciones siempre dan que hablar. Recientemente fue entrevistado por el portal Wrestling Inc. y departió sobre sus peleas con Andrade , acerca de NXT y también se refirió al uso del Canadian Destroyer.



"Triple H está haciendo un trabajo increíble. NXT está consiguiendo sus propios seguidores y sus shows tienen muy buenos comentarios. Algo más: la mayoría de las actuales estrellas de Raw y SmackDown provienen de NXT. Hunter está moldeando el futuro del negocio", señaló Rey Mysterio.

Y sobre Andrade, declaró: "Es asombroso. Cuando estoy en el ring con él, hace que pelee como lo hacía en mis combates con Eddie Guerrero, es así de bueno. Sabe perfectamente qué hacer y cómo hacerlo. Es el futuro de la lucha libre".



Pero el enmascarado también dijo que hay algo que le falta a Andrade para que destaque más en la empresa: aprender el inglés. "Está progresando, pero en cuanto lo domine, será una de las principales superestrellas de la WWE", aseguró.

Por último, el medio le preguntó sobre el haber usado el Canadian Destroyer en su contienda contra Andrade. "Siempre he hecho los movimientos que he querido. A menos de que alguien me diga que no puedo hacerlo, no voy a dejar de usarlo", sentenció.



Rey Mysterio aplicando el Canadian Destroyer a Andrade. (WWE)

