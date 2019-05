Le dio una paliza: Rey Mysterio ganó el título de los Estados Unidos, pero Samoa Joe le arruinó la celebración [VIDEO]

En WrestleMania 35 Samoa Joe derrotó a Rey Mysterio de forma muy rápida. Pero en Money in the Bank 2019 todo fue diferente. El enmascarado se vengó y lo venció en menos de dos minutos. También consiguió el título de los Estados Unidos.

El samoano le quiso aplicar un Powerbomb, pero Mysterio lo invirtió con una 'hurricanrana' y ganó por cuenta de tres. El hijo del luchador de origen mexicano, Dominick, salió para celebrar con su padre; sin embargo, no hubo tal celebración.

Cuando se estaban yendo, un Samoa Joe amargo corrió por la rampa y golpeó a Rey Mysterio por la espalda. Luego, lo subió al cuadrilátero y continuó con el ataque, ante la mirada de Dominick quien no pudo hacer nada. Después, el samoano se fue.

El Money in the Bank 2019 tendrá peleas titulares como el AJ Styles vs Seth Rollins o el Becky Lynch vs Charlotte Flair. También se disputará un combate por el maletín entre ocho luchadores.

Así fue el ataque de Samoa Joe a Rey Mysterio. (WWE)

