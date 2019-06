¡Los defendió! Ric Flair opinó sobre el combate que tuvieron The Undertaker y Goldberg en WWE Super ShowDown

El Super ShowDown, evento de la WWE celebrado en Arabia Saudita, tuvo un combate estelar con dos leyendas: The Undertaker y Goldberg. Sin embargo, la pelea que ambos mostraron dejo mucho qué desear.

Los fanáticos criticaron esa contienda y luego se han sumado voces como las de Billy Graham y Matt Riddle. La gran mayoría pide que los dos luchadores se retiren porque ya tienen mucha edad. Pero no todo han sido críticas negativas. Algunos, como el 16 veces campeón de la WWE Ric Flair , han salido a defender a sus compañeros.



"Me encantó hasta faltando minuto y medio. Y aquí está el asunto. Puedes decir lo que quieras, pero no puedes hablar mal de The Undertaker, es un talento que solo se ve una vez en la vida, ni de Goldberg , quien tuvo probablemente la mejor carrera en la lucha libre. Estoy seguro que tiene el corazón roto, pero sé que es un tipo fuerte, esto no tiene nada que ver con la edad", dijo el 'Nature Boy' en una entrevista con Busted Open Radio.

Y agregó: "Cuando yo seguía peleando, lo hacía regularmente. Es muy difícil luchar dos o tres veces al año. De verdad es complicado. Imaginen... estar seis meses sin competir y luego volver a la acción...Por eso me quitó el sobre con Hunter ( Triple H). No sé cómo lo hace".



► Khabib no suelta a Conor McGregor: "Alguien que no ha ganado en tres años no merece una revancha"



► ¡A comprar entradas! Kofi Kingston envió mensaje a los peruanos para invitarlos al evento de WWE en Lima [VIDEO]



► ¡Ya calientan! Khabib Nurmagomedov y Dustin Poirier tuvieron su primer careo previo al UFC 242 [VIDEO]



► ¡Por la chuza! Federación de Bowling anunció a los cuatro jugadores de bolos que nos representarán en Lima 2019