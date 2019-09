El 'Perro Mayor' sale con todo: Roman Reigns y Erick Rowan se enfrentarán en el estreno del Friday Night SmackDown

La WWE quiere dar un gran espectáculo en el estreno del Friday Night SmackDown en FOX (desde este viernes 4 de octubre en Estados Unidos). Por eso, a través de un comunicado en sus redes, acaba de agregar un combate más entre Roman Reigns y Erick Rowan.

Ambos ya están enfrascados en una rivalidad que comenzó hace unas semanas cuando se reveló que Erick era la personas que había estado atacando al 'Perro Mayor'. En esa historia también estuvo involucrado Daniel Bryan, quien defendió a Rowan diciendo que ambos no habían atacado a Roman, pero cuando se supo la verdad, se peleó con su compañero.

Después, Luke Harper hizo su regreso y comenzó a apoyar a su viejo amigo Erick. Los dos se fueron contra Bryan y Reigns. Ahora, el exintegrante de The Shield y el pequeño barbudo deberán hacerle frente a los exmiembros de la Familia Wyatt en el evento Hell in a Cell (6 de octubre).

Pero, antes, el 'Perro Mayor' tendrá una lucha de prueba con Erick el próximo viernes. Es posible que Luker Harper interfiera para apoyar a su amigo. Así que Bryan tiene que estar atento, pues no es conveniente llegar al domingo con una derrota.

Cartelera (hasta el momento) del Friday Night SmackDown

Kofi Kingston (c) vs. Brock Lesnar por el título de la WWE



Becky Lynch y Charlotte Flair vs. Bayley y Sasha Banks



Kevin Owens vs. Shane McMahon en un combate con escaleras, el que pierda deberá abandonar la WWE



Erick Rowan vs. Roman Reigns

► ¡Inicia una era! Los nuevos comentaristas de WWE que verás desde la próxima semana



► ¡Ejemplo de solidaridad! Fondista ayudó a otro a terminar los 5 mil metros en el Mundial de Atletismo en Doha [VIDEO]



► ¡Todo listo! Jack Hermansson tuvo último careo con Jared Cannonier previo al UFC Copenhague en Dinamarca [VIDEO]



► ¿Se echó para atrás? Peleador de UFC asustó a su rival con tremendo grito en el careo oficial en Dinamarca [VIDEO]