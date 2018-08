Roman Reigns se convirtió en el nuevo campeón universal de la WWE el pasado 19 de agosto en SummerSlam 2018, donde derrotó a Brock Lesnar. Y ahora se prepara para un gran reto: defenderlo ante Braun Strowman.

La primera defensa oficial de Roman Reigns será el próximo 16 de setiembre en Hell in a Cell 2018. Sin embargo, todo indica que la WWE no planea convertir a Braun Strowman en su próximo campeón, sino más bien darle un reinado largo al 'Emperador'.

Según explicó el portal especializado Sports Illustrated, Roman Reigns saldrá vencedor de la celda infernal. Y el medio aseguró que el próximo retador al título universal sería nada menos que Drew McIntyre.

Roman Reigns acabó con un reinado de Brock Lesnar que duró nada menos que 504 días. Y todo indica que la WWE planearía mantener al 'Emperador' con el cinturón por un tiempo parecido.

La cartelera de Hell in a Cell 2018 tiene seis luchas pactadas hasta el momento, dentro las que destacan la de Ronda Rousey vs. Alexa Bliss y AJ Styles vs. Samoa Joe.