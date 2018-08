Aunque Roman Reigns sea una de las superestrellas de WWE que más reacciones genera, siempre hay un sector de fanáticos que lo apoya en cada escenario que pisa. En el último evento en vivo de RAW en Savannah, Georgia, no fue la excepción.

Como parte de su gira de cara a SummerSlam, RAW presentó un evento en el Savannah Civic Center. Roman Reigns estuvo en el evento con Seth Rollins. Los exmiembros de The Shield vencieron a Dolph Ziggler y Drew McIntyre, pero lo mejor vino después.

Cuando Roman Reigns se estaba despidiendo del público, se detuvo para saludar a un fanático con habilidades especiales. El joven le extendió la mano y el samoano chocó sus puños con él. Además, le entregó sus guantes como muestra de afecto.

Inmediatamente, Rollins también saludó al fanático. No solo eso, sino que los tres se juntaron e hicieron la pose de The Shield. La alegría del joven no se hizo esperar, pues compartió un momento con sus superestrellas favoritas.