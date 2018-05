Falta con anunciar el nombre de Roman Reigns para que los fanáticos de la WWE empiecen a abuchear. Y, a pesar de que asegura no importarle, esto ha llegado a cansarlo.



Roman Reigns no ha tenido ninguna actividad con la WWE en la última semana. Sin duda, algo raro en él pues es uno de los luchadores con agendas más apretadas.



Según el portal Wrestling Inc , el samoano pidió un permiso especial para pasar tiempo en casa. La fatiga y la constante presión por parte del público y los directivos de la WWE se llevaron de mejor de sí.



Además, Roman Reigns quiso permanecer en un ambiente amigable para su cumpleaños. El pasado 25 de mayo, cumplió 33 años.



Sin embargo, sus vacaciones no durarán mucho. Debe regresar al Raw para promocionar su próxima pelea contra Jinder Mahal en Money in The Bank.