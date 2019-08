¡A la siguiente ronda! Así Samoa Joe y Cedric Alexander ganaron sus respectivos combates en King of the Ring [VIDEO]

El King of the Ring ya inició y en Monday Night Raw se disputaron las dos primeras peleas de este torneo, que tendrá en total 16 luchadores. Samoa Joe y Cesaro fueron los encargados de abrir el telón, en busca de la corona.



Una pelea que gustó. Tanto Cesaro como el samoano mostraron sus mejores técnicas. Pero hubo un momento en el que Cesaro quiso saltar desde la segunda cuerda, pero Samoa lo evitó y lo encerró en su 'coquina clutch', haciendo que su rival se rinda. Así, Samoa Joe se convirtió en el primer ganador y avanzó a la siguiente ronda.

Samoa Joe se impuso a Cesaro. (WWE)

En la segunda contienda del torneo, se enfrentaron Cedric Alexander y Sami Zayn. Las apuestas apuntaban como ganador al segundo, pero sorpresivamente el excampeón de peso crucero se llevó la victoria.



Ahora, Alexander espera a su próximo oponente que saldrá de la lucha entre The Miz y Baron Corbin; mientras que el contrincante de Samoa Joe saldrá del combate entre Ricochet y Drew McIntyre. Mañana continúa el King of the Ring en SmackDown.

Cedric Alexander venció a Sami Zayn. (WWE)

