Seth Rollins no ha tenido ni un minuto libre en el último mes. Desde que se coronó campeón intercontinental, ha sido protagonista de diversos eventos de la WWE. Es quizás esta la razón por la que se quebró justo después del Raw.



En el evento de Montreal, Canadá, Seth Rollins defendió el título ante Finn Bálor. Fue una pelea bastante fuerte, a tal punto de que el 'Arquitecto' se quedó tendido en la lona.



Ante ello, sus seguidores en la WWE decidieron cantarle para animarlo. "Gracias, Rollins", se escuchó por todo el Bell Centre. Esto motivó al luchador, a tal punto de emocionarlo hasta las lágrimas.



"He pasado por mucho estas últimas semanas. No sé cómo, pero solo sigo adelante. Es más, ahora viene WWE Backlash. Espero seguir yendo por buen camino", señaló tras bastidores.



El domingo 6 de mayo defenderá nuevamente el título, pero será ante The Miz. El excampeón espera recuperar el cinturón en Nueva Jersey.