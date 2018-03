Hace un par de meses, la salud de Sheamus preocupó a muchos directivos en WWE. Y es que el irlandés sufrió una delicada lesión en la columna, la cual había mandado al retiro a luchadores como Stone Cold, Edge y Sting.

La lesión que viene sufriendo Sheamus en WWE se llama estenosis espinal. Esta consiste en un estrechamiento del canal de la columna cervical, la cual provoca mucho dolor en la espalda y cuello de la persona.

Aunque las alarmas se encendieron en WWE, según el periodista especializado David Meltzer, Sheamus puede seguir luchando en el cuadrilátero sin problema, ya que la lesión no es tan grave como en otros casos.

"Sheamus tiene estenosis espinal, pero muchos chicos tienen eso. Le afectará con más fuerza cuando sea viejo. Ahora, él es muy fuerte cuando lo miras no tienes esa sensación de que está débil, de que no puede llevar mucho peso. A corto plazo no le afectará, pero sí le puede acortar la carrera, pero no ahora", dijo Meltzer.

Como se recuerda, la lesión de Sheamus se dio a conocer en diciembre pasado. Sin embargo no ha afectado sus planes en WWE. Inclusive, sigue siendo parte de los campeones en pareja de RAW, junto a Cesaro, y ya se alista para WrestleMania 34.