Se desveló la incógnita: ¿cuál fue el mejor rival que tuvo 'Stone Cold' Steve Austin en la WWE?

'Stone Cold' Steve Austin está alejado de la WWE , pero no dejan de invitarlo a los programas de entrevista de lucha libre. La semana pasada, estuvo en el podcast de Dale Earnhardt Jr., y habló, entre otras temas, sobre su mejor rival.

"Me gustó pelear con The Rock en WrestleMania X-Seven, fue una pelea infernal. También me encantó trabajar con Vince. Tuvimos una rivalidad que trascendió la lucha libre. Él fue un gran contrincante. Es una de las personas más interesantes que he conocido en mi vida", dijo Stone Cold.

Y luego agregó: "También me fascinó trabajar con Bret Hart. Hubo confianza y respeto desde el primer día. Como he dicho en anterior oportunidades, tuve grandes rivales como The Rock, Triple H, The Undertaker, es una lista larga. Pero si tengo que elegir a uno, sería Bret Hart".

Stone Cold también se refirió a Mick Foley, sobre todo a la pelea que este tuvo contra The Undertaker, en la que 'El Hombre Muerto' lo lanzó desde lo alto de la jaula. "Hasta cierto punto, creo que disfrutaba el dolor. Era un estilo que funcionaba para él. Ese tipo de luchas eran su carta de presentación".

