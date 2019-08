Tuvo la ayuda de The OC: AJ Styles venció a Ricochet y retuvo el título de los Estados Unidos en SummerSlam 2019 [VIDEO]

EnSummerSlam 2019 , Ricochet dio todo lo que tuvo pero, lamentablemente, no pudo quitarle a AJ Styles el título de los Estados Unidos. En parte, porque el 'fenomenal' recibió la ayuda de sus amigos de The OC (The Original Club), Luke Gallows y Karl Anderson.



Ricochet se defendió bien; incluso, estuvo a punto de llevarse la victoria. Pero en los minutos finales, Luke Gallows y Karl Anderson se metieron y lo distrajeron. Eso fue aprovechado por el campeón estadounidense AJ Styles.



Desde la esquina del cuadrilátero, Ricochet se deshizo de Gallows y Anderson. Luego, subió a la tercera cuerda y se lanzó contra AJ. Este lo interceptó en el aire y después le aplicó su 'Styles Clash'. Cuenta de tres y triunfo para el campeón.



Así fue la victoria de AJ Styles. (WWE)

El evento más importante del verano -el segundo más grande de WWE después de WrestleMania- ofrecerá a todos los fanáticos una cartelera muy interesante de 10 peleas, en seis de ellas estarán en juego los títulos.

