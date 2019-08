Una noche de terror: Bray 'The Fiend' Wyatt acabó con Finn Bálor en SummerSlam 2019 [VIDEO]

Momentos de terror se vivieron en SummerSlam 2019 debido a que Bray Wyatt apareció como 'The Fiend' y derrotó a Finn Bálor con su técnica 'Mandible Claw'. El irlandés, por más que quiso, no pudo zafarse del ataque de su rival.



En el inicio del combate, 'The Fiend' Wyatt tomó el control de la lucha, pero Finn se pudo recuperar. Luego, tumbó a Bray y se subió a la esquina para aplicarle un 'Coup de Grâce'; para su mala suerte, falló.



Wyatt esquivó la técnica del irlandés e inmediatamente después le hizo un 'Mandible Claw'. Bálor, desesperado, trató de librarse, pero no tuvo éxito. Al final quedó inconsciente y Wyatt ganó por cuenta de tres.



Así ganó Bray 'The Fiend' Wyatt en SummerSlam 2019. (WWE)

El evento más importante del verano -el segundo más grande de WWE después de WrestleMania- ofrecerá a todos los fanáticos una cartelera muy interesante de 10 peleas, en seis de ellas estarán en juego los títulos.

