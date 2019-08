¡Lo hizo puré! Goldberg masacró a Dolph Ziggler con poderosas lanzas en SummerSlam 2019 [VIDEO]

No fue una buena noche para Dolph Ziggler en SummerSlam 2019. Llegaba con todas las ganas de vencer a Goldberg , pero no pudo hacerlo. En cambio, recibió tres poderosas lanzas y un 'jackhammer'.



Al inicio del combate, Ziggler sorprendió a su rival con una patada en la quijada. Inmediatamente después, lo cubrió; sin embargo, la cuenta no llegó a tres. Luego, Dolph le metió una patada en el estómago. Intentó cubrirlo una vez más, pero no tuvo éxito.



Ziggler quiso aplicarle una patada más a su contrincante. Lamentablemente, Goldberg se adelantó y le hizo una lanza y después un jackhammer. Fue suficiente para que se lleve la victoria.



Parecía que todo quedaría ahí. Pero no fue así. Goldberg se estaba yendo, pero Ziggler lo provocó y terminó recibiendo una lanza. El excampeón universal se volvió a ir, pero Ziggler lo llamó idiota. Goldberg regresó y le aplicó una tercera y definitiva lanza.

Así fue la poderosa lanza de Goldberg a Ziggler. (WWE)

