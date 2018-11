A inicios de año, Enzo Amore estuvo envuelto en una acusación de violencia sexual; por tal motivo, la WWE decidió despedirlo. Sin embargo, el excampeón crucero volvió a aparecer en la empresa en Survivor Series 2018.

Cuando se desarrollaba la pelea entre The Authors of Pain y The Bar, Enzo Amore apareció en la zona del público y armó un alboroto. Esto generó que la seguridad del Staples Center de Los Ángeles fuera a su lugar para sacarlo del evento.

Algunos hinchas aplaudieron la medida; mientras que otros abuchearon la salida de Enzo Amore. Tras este hecho, la única superestrella que se pronunció fue Liv Morgan, su expareja. "Vergonzoso", escribió la luchadora de RAW en redes sociales.

Cabe señalar que Enzo Amore protagonizó otro hecho bochornoso hace un par de días. El excampeón intentó fumar dentro de un avión, debido a su comportamiento inadecuado la aerolínea lo sacó del vuelo.