No tuvo piedad: 'The Fiend' Bray Wyatt le aplicó una tenebrosa 'mandible claw' a Jerry Lawler en Raw [VIDEO]

Jerry Lawler sale al ring para conducir una nueva edición de 'The King's Court'. Con micrófono en mano, habla sobre el regreso del torneo The King of the Ring , menciona a algunas leyendas que lo han ganado -como 'Stone Cold' Steve Austin-, y muestra cómo serán las llaves en esta edición.



De pronto, las luces empiezan a oscurecerse. Señal de que 'The Fiend' Bray Wyatt está cerca. Jerry lo sabe, así que se baja del ring y comienza a irse por la rampa. Lamentablemente, cuando se detiene en la entrada al escenario, Wyatt aparece detrás de él y le aplica su 'mandible claw', dejándolo inconsciente.

Así fue el ataque que sufrió Jerry Lawler. (WWE)

Uno de los torneos tradicionales de WWE volverá en este 2019. Se trata del King of the Ring (Rey del Ring), en donde ocho superestrellas de cada marca -Raw y SmackDownLive- buscarán convertirse en el nuevo monarca de la compañía.



Hasta el momento, la empresa ha confirmado las dos primeras peleas de la esperada competición que se realizarán en el show rojo: Cesaro versus Samoa Joe; y Cedric Alexander contra Sami Zayn. Los dos ganadores avanzarán a la siguiente etapa.

▶ ¡Casi lo parte en dos! Así fue la enérgica lanza que Roman Reigns le aplicó a Dolph Ziggler en Raw [VIDEO]



▶ ¿Alistan los guantes? Floyd Mayweather anunció que negociará una revancha con Manny Pacquiao [VIDEO]



▶ Chris Jericho responde: ¿habrá una guerra televisiva entre AEW y la WWE?



▶ Juegos Panamericanos Lima 2019: lista completa de los peruanos que ganaron medallas de oro