Tendrán revancha: The Miz y Shane McMahon se enfrentarán a The Usos en Fastlane 2019 [VIDEO]

En su primera defensa, Shane McMahon y The Miz no pudieron concretar su buena química y perdieron los títulos ante The Usos en Elimination Chamber 2019. Y en el WWE SmackDown posterior, se supo que los excampeones tendrán su revancha.

Aunque no será en el WWE SmackDown Live de esta edición, sí será en el próximo evento, Fastlane 2019. Esto tras la provocación de The Usos sobre McMahon y The Miz, a quienes no consideran un equipo sólido.

"Le daremos una nueva oportunidad para que demuestren por qué son los mejores, pero Shane sé que no quieres aceptar el reto, porque The Miz es un chiste y un perdedor", dijeron los actuales los campeones en pareja de SmackDown.

"Cállense, tendremos la revancha, pero no será acá, sino en Cleveland, la ciudad de The Miz. Así es el combate por los títulos será en Fastlane", sentenció Shane McMahon.