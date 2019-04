Se reveló la razón: ¿por qué The Undertaker atacó a Elias en el RAW posterior a WrestleMania 35?

The Undertaker apareció anoche en Raw, sorprendiendo a todo el público del Barclays Center de Brooklyn. El 'Enterrador' llegó para interrumpir a Elias , a quien le aplicó su temible 'garra', para luego hacerle una fulminante 'tumba rompe cuellos'.

Pero, ¿por qué The Undertaker se fue contra Elias? El periodista Mike Johnson, del medio PWInsider, informó que este segmento sería el primer paso de una rivalidad que culminaría en el próximo evento que la WWE realice en Arabia Saudita.

La última vez que el 'Hombre Muerto' estuvo en acción fue en Crown Jewel, evento que WWE celebró el pasado 2 noviembre en tierras saudíes. Allí, hizo equipo con Kane y se enfrentaron a D-Generation X (Triple H y Shawn Michaels). Sin embargo, no pudieron llevarse la victoria.

Es importante mencionar que The Undertaker, a pesar de que se encontraba dentro de las instalaciones, no participó en WrestleMania 35. Es la primera vez desde el año 2000 que 'La Vitrina de los Inmortales' no cuenta con la presencia del 'Enterrador'.

► John Cena sobre All Elite Wrestling: "La competencia siempre es buena"



► WWE: sigue el SmackDown Live posterior a WrestleMania 35 desde Nueva York



► ¡Sálvense quien pueda! Lars Sullivan debutó en RAW y atacó brutalmente a Kurt Angle [VIDEO]



► Se temió lo peor: ¿cuál es el estado de salud de la gimnasta que se rompió ambas piernas?