¡A pasos de leyenda! The Undertaker comparó a Khabib Nurmagomedov con Ric Flair

La contundente victoria de Khabib Nurmagomedov sobre Dustin Poirier no solo fue tema de conversación entre los fanáticos de UFC , sino de todos en general. Y The Undertaker , leyenda de WWE , no se podía quedar atrás.

Es que 'Taker' elogió la dominante carrera del campeón unificado de UFC, así como su imponente invicto de 28 peleas. Incluso, tanto fueron los elogios que el mítico luchador de WWE comparó al ruso con Ric Flair, leyenda de la lucha libre.

"Si Poirier es capaz de mantener la distancia, llevar la pelea de pie y evitar los derribos, tendrá una oportunidad. De todas formas, Khabib es como Ric Flair, es el hombre. El hombre al que hay que vencer. Es un animal", dijo 'Taker'.



Eso sí, aunque sus declaraciones fueron recogidas en la previa del UFC 242, no quita el hecho de que Khabib Nurmagomedov sea el peleador que todos quieren retar. Desde Conor McGregor hasta Tony Ferguson.

