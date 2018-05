The Undertaker suele ser bastante privado cuando baja del ring de la WWE . Y con varios meses fuera de la compañía, no se sabe mucho de él. Sin embargo, decidió estar más cercano a sus seguidores, para lo que creó una cuenta de Instagram .



Su primera publicación fue una imagen de él, de hace un par de años. Con un simple "The Deadman", consiguió más de 34 mil likes. Era evidente que los fanáticos de la WWE lo esperaban con ansias.



Tanto que con solo una imagen, The Undertaker ha conseguido tener más de 100 mil seguidores. Es uno de los últimos luchadores de WWE en llegar a Instagram .



La última aparición de The Undertaker en WWE fue en WrestleMania 34, cuando sorprendió a todos al aceptar la pelea con John Cena.



Con 53 años, es uno de los luchadores más veteranos de la WWE . A pesar de ello, es el favorito del público. Y ahora, con Instagram , ganará aún más popularidad.