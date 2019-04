¿Va para WrestleMania 35? The Undertaker estará en importante evento de WWE

A pesar de que ya faltan pocos días para WrestleMania 35, The Undertaker aún no tiene una pelea confirmada, por lo que hasta el momento ser perdería el megaevento de WWE por primera vez en 19 años. Sin embargo, los fanáticos no pierden las esperanzas.

Y es que tomando como ejemplo el WrestleMania pasado, en el que The Undertaker apareció de sorpresa, los fanáticos de WWE sueñan con verlo una vez más. Aunque el panorama es incierto, el 'Hombre Muerto' sí o sí volverá al ring, así lo reveló Dave Meltzer.

Según el periodista de Wrestling Observer, aún no hay nada fijo con The Undertaker en WrestleMania 35, pero sí se presentará el 3 de mayo en el próximo evento de WWE en Arabia Saudita. Así, la leyenda volverá a dicho país tras pelear en Crown Jewel.

Cabe señalar que los fanáticos de WWE aún sueñan con ver a The Undertaker en WrestleMania 35. Los últimos rumores señalan que si se llega a concretar, su rival podría ser Elias o hasta el mítico Sting.

► Se salió de control: Dana White tomará radical medida tras los insultos entre Conor y Khabib en redes sociales

►¡El retiro le duró poco! Conor McGregor anunció su regreso al octágono de UFC

►Se salió de control: Dana White tomará radical medida tras los insultos entre Conor y Khabib en redes sociales

►¿Y su contrato con WWE? Brock Lesnar ya tendría fecha de regreso a UFC