John Cena no se cansa de pedir por The Undertaker. Ya van tres semanas seguidas en las que lo reta, pero aún no tiene respuesta. Lo que no sabe es que la WWE estaría planeando llevarlo de vuelta al ring poco antes de WrestleMania 34.



Según el portal Cageside Seats, The Undertaker reaparecería el próximo 2 de abril, a solo días de WrestleMania 34, en el último Raw. Pero, para decepción de sus seguidores en la WWE, no para luchar.



Lo haría para apoyar a Kane, quien este lunes tuvo un enfrentamiento con John Cena. Su 'hermano' podría darle la batuta para que lo represente en el ring.



The Undertaker no aparece en la WWE desde el año pasado, justamente en WrestleMania. En ese entonces, perdió ante Roman Reigns y acumuló su segunda derrota en este evento.



Hasta el momento, John Cena no tiene definido un rival. Se espera que en los próximos días su feudo con The Undertaker se materialice.