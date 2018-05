En WrestleMania 34, cuando pocos fanáticos de WWE creían que era posible, The Undertaker dejó sin reacción a todos y apareció para aceptar el reto de John Cena. Y ahora, por el Día de la Madre, le tocó sorprender a su esposa Michelle McCool.

La exluchadora de WWE mostró en Instagram una foto el regalo que le dio The Undertaker . En la imagen, se puede apreciar la parte frontal de una camioneta con la dedicatoria de 'Feliz Día de la Madre'.

"De regreso a mis orígenes. No esperaba este regalo, lo manejaré esta noche" , fueron las palabras de Michelle McCol ante el regalo de The Undertaker por el Día de la Madre. El presente no pasó desapercibido, pues alcanzó más de 13 mil 'likes'.

Como se recuerda, The Undertaker y Michelle McCool se casaron el 26 de junio de 2010 en Houston, Texas. Y luego de dos años de matrimonio, nació su primera hija de la pareja, la cuarta del 'Hombre Muerto'.



Cabe señalar que The Undertaker regresó a la acción en el WWE Greatest Royal Rumble de Arabia Saudita. El 'Enterrador' derrotó a Rusev en una lucha de ataúd.