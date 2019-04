¡Se queda en su 'casa'! The Undertaker llegó a un acuerdo con WWE y firmó su renovación

Aunque The Undertaker apareció en el RAW tras Wrestlemania, los fanáticos de WWE no estaban seguros de cuál era la situación laboral de la leyenda. Y es que días antes de su aparición quitó de sus redes sociales toda referencia de la empresa.



No solo eso, The Undertaker también empezó a aceptar firmas de autógrafos y eventos ajenos a WWE. Sin embargo, luego de tanta incertidumbre, el 'Hombre Muerto' llegó a un acuerdo con la empresa y firmó un nuevo contrato.

Esto según información del periodista Dave Meltzer de Wrestling Observer News. " The Undertaker cumplirá con los compromisos que tiene, pero no creo que vaya a confirmar otros eventos ajenos porque ese es el nuevo acuerdo que firmó con WWE. La empresa ya no quiere que lo haga más", dijo.

De esta forma, se confirmaría el regreso de The Undertaker a WWE. Si bien Dave Meltzer no especificó monto ni qué tipo de contrato es el que firmó, el 'Enterrador' estaría presente en el megaevento de Arabia Saudita, luchando contra Elías.

