Para hablar de WrestleMania , no se puede dejar de mencionar a The Undertaker. Es por ello que muchos de sus seguidores en la WWE están apenados porque parece que el exluchador no sería parte del evento más importante del año. Esto, a pesar de que está en buen estado físico.



Así lo reveló el exproductor de la WWE, Bruce Prichard, al portal Newsweek. Según él, The Undertaker está en excelente condición física e, incluso, que podría ser parte de los WrestleManias próximos.



"Creo que The Undertaker puede volver para cada WrestleMania durante el resto de su vida, incluso si viene con un andador, y el público estaría feliz de verle. Lo vi hace poco, más o menos en fiestas de fin de año, y no lo he visto tan bien en 10 o 15 años. Creo que un regreso ahora mismo sería genial. No sé si ahora mismo está comprometido, pero haga lo que haga, es su decisión", señaló Prichard.



The Undertaker ha sido retado por John Cena desde hace semanas, pero aún no obtiene respuesta. Kane, su 'hermano', lo ha hecho por él y esta noche tendrán un enfrentamiento antes de WrestleMania 34.



Su última aparición fue en WrestleMania 33, cuando sufrió su segunda derrota en este evento ante Roman Reigns -la primera fue ante Brock Lesnar-. En dicho evento, se despidió del público de la WWE.