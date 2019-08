No está retirado: Sheamus volvería a WWE para conquistar el último título importante que le falta

Sheamus es uno de los luchadores de la WWE que más veces ha ganado los títulos de la empresa. Sin embargo, tal como afirmó en el podcast de Edge y Christian, le falta un cinturón para convertirse en campeón Grand Slam.

"En la primera mitad de mi carrera en WWE, gane una gran cantidad de cinturones. Solo me faltaban dos: el intercontinental y el de parejas. Con Cesaro obtuve el segundo, y lo hemos ganado en cinco ocasiones. Ahora solo me falta el título intercontinental", declaró el 'Guerrero celta'.

Y agregó algo curioso: "Lo gracioso del asunto es que el título intercontinental es el que más me gustó de WWE. Cuando era niño, fui un gran fanático de 'Macho Man' Randy Savage y él era el entonces dueño de ese cinturón. Ese era mi campeonato favorito y es el único que no he ganado. Es el que más ansío".

Sheamus, por el momento, se está recuperando de una conmoción cerebral que lo ha alejado del ring desde mediados de abril. Sin embargo, el irlandés ha afirmado, en declaraciones al portal Spin.ph, que todavía tiene carrera por delante y está trabajando en su recuperación. Ese título intercontinental lo espera. ¿Lo ganará?



