A pesar de que luche de manera esporádica en WWE , el trabajo de Triple H ahora es buscar nuevos talento. Y aunque ha fichado a varias superestrellas de circuitos independientes, también ha perdido a varias que por distintos factores han dejado la empresa.

En una reciente entrevista, Triple H se refirió a un excampeón crucero que ya no está en WWE. Es que para el 'Juego' esta superestrella tiene pocas probabilidades de volver a luchar en la empresa.

Se trata de Neville, excampeón crucero en dos ocasiones y de NXT, que dejó de aparecer en WWE desde 2017 por la forma en que estaban llevando su personaje. A pesar de que aún pertenece a la empresa, el inglés tiene el contrato congelado.

"No me muestro optimista con un posible regreso de Neville. Él es uno de los tipos más talentosos del mundo. Me encantó el tiempo que pasó con nosotros en NXT, hizo un gran trabajo construyendo la división de 205 Live. El tiempo dirá cómo acabará el asunto", reveló Triple H.

Cabe señalar que Neville no aparece en WWE desde el 25 de setiembre del año pasado. Esa vez, el 'Rey de los Cruceros' atacó a Enzo Amore en RAW tras perder el título.