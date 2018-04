La WWE realizará este viernes, en Arabia Saudita, uno de los eventos más esperados por los fanáticos de la lucha libre: el espectacular Greatest Royal Rumble. Pero en los últimos días se ha desatado una gran polémica en torno a la cartelera de esta velada.

Si bien todos los combates programados por la WWE prometen ser bastante emocionantes, a los fanáticos no les ha gustado para nada que las mujeres sean excluidas del Greatest Royal Rumble. Pero Triple H explicó que lo hicieron para respetar las creencias religiosas de Arabia Saudita.

"Entiendo que haya gente que lo cuestione, pero todas las culturas son diferentes. Y solo por no estar de acuerdo con ellos, no significa que no sea una cultura relevante. No puedes dictaminar a un país o a una religión cómo deben manejar sus cosas", explicó el directivo de la WWE.



Sobre la posibilidad de que en el futuro se pueda ver un combate femenino de WWE en Arabia Saudita, Triple H aseguró que están en conversaciones para intentar que eso suceda. Pero al menos por el momento, será casi imposible,

"Las mujeres no competirán en este evento. Hemos tenido conversaciones sobre ello y esperamos que en los próximos años sí puedan estar. Eso sería un significante cambio cultural en Arabia Saudita. El país está en medio de ese cambio, en el que la posición está cambiando y los derechos de las mujeres también. Eso es un aspecto positivo y estamos entusiasmados de estar en la primera línea de ese cambio", finalizó Triple H.