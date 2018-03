Hulk Hogan y la WWE tienen una relación cordial, pero nada cercana. Es por ello que fue raro ver al luchador al lado de Triple H, con quien no tiene contacto desde su despido, en el 2015. Tanto que se especuló sobre un posible reencuentro en WrestleMania 34.



Triple H y Hulk Hogan se vieron las caras después de varios años en el estreno del documental de Andre the Giant. A dicho evento asistieron otras celebridades, como The Big Show y Stephanie McMahon.



Sin embargo, a pesar de las esperanzas de los fanáticos de la WWE, WrestleMania 34 queda descartado. Así lo confirmó Triple H.



"Su presencia esta noche, en el documental, no tiene nada que ver con su situación con la WWE. No está en planes volver a controlarlo", señaló el jefe de operaciones de la compañía.



Hulk Hogan también ha descartado su presencia en WrestleMania 34, el próximo 8 de abril.