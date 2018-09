Chris Jericho no tiene actualmente un contrato a tiempo completo con la WWE , pero las relaciones entre ambos son bastante buenas. Es por eso que 'Y2J' tiene apariciones esporádicas en la compañía de Vince McMahon , mientras continúa su carrera en la promotora japonesa NJPW.

Sin embargo, todo indica que Chris Jericho tampoco podría considerarse un 'agente libre'. Por lo que tendría que reportar a la WWE antes de una aparición en el circuito independiente, algo que no habría hecho antes de su participación en el evento All In.

Según reporta el sitio PWInsider, Vince McMahon y los directivos de la WWE no estaban al tanto de esta decisión de Chris Jericho, quien apareció en el evento disfrazado de Pentagon Jr. para atacar a Kenny Omega.

Este medio asegura que Chris Jericho decidió formar parte del All In para promocionar su aparición en Rock N Wrestling Rager at Sea, evento de cuatro días que 'Y2J' viene organizado en conjunto con Ring of Honor (ROH), el cual se realizará del 27 al 31 dentro de un lujoso crucero.

Cabe mencionar que Chris Jericho dejó de pertenecer a tiempo completo a la WWE en abril del año pasado, tras su aparición en Payback. Desde entonces ha aparecido en show de NJPW, All In, Ring of Honor e IMPACT.