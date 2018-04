The Undertaker no solo se preparó para WrestleMania 34. Este viernes 27 de abril (11:00 a.m. - hora peruana), volverá a pelear en el ring de la WWE para enfrentar a Rusev en el Greatest Royal Rumble.

A pesar de que se pactó el enfrentamiento hace varias semanas, ha habido cambios en la cartelera. Rusev fue anunciado desde un inicio para chocar con The Undertaker pero fue por intervención de Lana que fue sacado.



La WWE anunció a Chris Jericho como su remplazo. Esto duró solo un día pues Rusev volvió a aparecer en el combate. Sin duda, la presencia de Lana será vital esta noche.



Por su parte, The Undertaker ha preferido mantener un perfil bajo. Le funcionó antes de enfrentar a John Cena, en WrestleMania 34, y planea emplear la misma estrategia en Arabia Saudita.



La pelea central del Greatest Royal Rumble será la que se lleve a cabo entre 50 luchadores. Será el enfrentamiento más grande que ha tenido la WWE en su historia.