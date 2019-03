Va por la hazaña: Kofi Kingston buscará sobrevivir a cinco rivales en SmackDown para ir a WrestleMania 35

El WWE SmackDown de esta semana se realizará en el Bankers Life Fieldhouse de Indianápolis en Indiana (7:00 pm / FOX Sports 3). En este show azul, Kofi Kingston buscará sobrevivir al combate de 'ruleta rusa' para ir a WrestleMania 35.

Y es que, por orden del Vince McMahon, Kofi Kingston deberá derrotar a cinco de las figuras de WWE SmackDown para pelear en WrestleMania 35 ante Daniel Bryan. El miembro de The New Day enfrentará a Samoa Joe, Randy Orton, The Bar y Rowan.

Por otro lado, Charlotte Flair tendrá un nuevo careo con Becky Lynch. Esto luego de que ambas estarán en WrestleMania 35 frente a frente contra Ronda Rousey. Asimismo, The Miz responderá al reto de Shane McMahon después de que este lo traicionara.

Cabe señalar que Sasha Banks y Bayley estarán presentes en WWE SmackDown en busca de rivales por los títulos femeninos en pareja. Las primeras que se apuntaron fueron las australianas Peyton Royce y Billie Kay.

