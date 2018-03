The Undertaker se convirtió en leyenda gracias a sus presentaciones en WrestleMania. Es por ello que todos sus seguidores en la WWE esperan que aparezca nuevamente en la edición de este año, en especial porque se llevará a cabo en Nueva Orleans, ciudad donde tiene una deuda pendiente.



Hace cuatro años, en WrestleMania XXX, The Undertaker sufrió su primera derrota en este evento. Fue ante Brock Lesnar, quien lo dejó con un récord de 21-1.



Desde entonces, The Undertaker no ha vuelto a pisar Nueva Orleans. Y, sin duda alguna, WrestleMania 34 se muestra como una gran opción de regreso.



En especial porque tiene a John Cena a la espera de su respuesta. El luchador de la WWE lo ha retado en más de una ocasión, pero hasta el momento no puede pactar el enfrentamiento.



The Undertaker ha perdido, en total, en dos ocasiones en WrestleMania. La más reciente fue el año pasado, ante Roman Reigns.

wwe The Undertaker pelea en todos los WrestleMania desde el 2010. (WWE)