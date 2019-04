La sufrieron los fanáticos: las derrotas más dolorosas en la historia de WrestleMania [VIDEO]

WrestleMania 35 será un evento que marcará historia al tener una pelea estelar protagonizada por tres mujeres (Becky Lynch, Ronda Rousey y Charlotte Flair). La ganadora se llevará la gloria. Pero, ¿qué pasará con las perdedoras? Simple, quedarán marcadas de por vida, así como les sucedió a otros luchadores de la WWE. En esta nota, hacemos un recuento de las derrotas más dolorosas en el magno evento.

En WrestleMania 28, John Cena se enfrentó a The Rock. El rapero quiso ganarle a su oponente aplicándole un 'Codazo del pueblo', pero The Rock se paró y le hizo el 'Rock Bottom', ganando por cuenta de tres. El público no olvidará la cara de decepción que puso Cena cuando estaba en la rampa viendo como su rival festejaba.

Años antes, en WrestleMania VII, The Ultimate Warrior venció a Randy Savage, y como consecuencia este tuvo que retirarse de la lucha libre. Queen Sherri, quien entró acompañando a Savage, subió al ring y lo golpeó. Miss Elizabeth no soportó la escena y atacó a Sherri. Luego, Elizabeth se abrazó con Savage y se reconciliaron. Fue una reunión del amor.

Una derrota que hizo llorar a algunos fanáticos fue la de Ric Flair ante Shawn Michaels en WrestleMania 24. HBK, aunque no quería, le tuvo que aplicar un 'Sweet Chin Music' y se llevó la victoria por cuenta de tres. Al final, Michaels no quiso que le levanten el brazo y se fue, mientras 'The Nature Boy' se paró y recibió la ovación de público.

En WrestleMania 19, The Rock venció a Stone Cold Steve Austin aplicándole tres 'Rock Bottom'. Esta fue la última pelea oficial que tuvo Steve Austin en un ring de WWE. En ese mismo evento, Booker T estuvo a punto de ganarle a Triple H y conseguir el título mundial de pesos pesados, pero no lo logró.

La última derrota más dolorosa, especialmente para los fanáticos, fue la de The Undertaker. El 'Enterrador' se enfrentó a Brock Lesnar y perdió la racha de invicto tras sufrir tres F5. El público no lo podía creer.

► ¡Por un milagro! Rey Mysterio está rezando para superar su lesión y llegar en buen estado a WrestleMania 35



► A lanzar la patada: ¿qué nos traerá la segunda fecha de la Liga Peruana de Muay Thai?



► ¡Huele a traición! Leyenda de WWE pasó a las filas de AEW a poco de WrestleMania 35



► La clase del 2019: los luchadores que formarán parte del Salón de la Fama de WWE