Quedarán en el recuerdo: los momentos más épicos en la historia de WrestleMania

Un 31 de marzo de 1985 en el Madison Square Garden comenzó la historia del evento insignia de WWE , WrestleMania. Y ahora a menos de una semana de la edición 35, la empresa eligió los momentos que marcaron la 'Vitrina de los Inmortales'.

Y es que WrestleMania ha sido escenario de grandes momentos que pasarán a la inmortalidad. Por ejemplo, la victoria de Hulk Hogan contra The Andre The Giant en la tercera edición del megaevento de WWE en 1988.



Del mismo modo, en esta década, se vivió el fin de la racha de The Undertaker ante Brock Lesnar en WrestleMania 30. Al igual que el último combate del 'Enterrador' el año pasado. Repasa los mejores momentos en la presente galería.

