Triple H vs Batista: se enfrentan en WrestleMania 35 en combate sin reglas

Ronda Rousey © vs. Becky Lynch vs. Charlotte Flair Campeonato Femenino de Raw

Brock Lesnar © vs. Seth Rollins Campeonato Universal de la WWE

Buddy Murphy © vs. Tony Nese Campeonato Peso Crucero de la WWE

Triple H vs. Batista Lucha sin descalificación

Kurt Angle vs. Baron Corbin Despedida de Angle en la lucha libre profesional

Shane McMahon vs. The Miz Combate sin descalificación

AJ Styles vs. Randy Orton Combate individual

Braun Strowman vs. Colin Jost vs. Michael Che vs. luchadores por confirmar André the Giant Memorial Battle Royal

Samoa Joe © vs. Rey Mysterio Campeonato de los Estados Unidos

Bobby Lashley © (con Lio Rush) vs. Finn Bálor Campeonato Intercontinental

Roman Reigns vs. Drew McIntyre Combate individual

The Boss ‘n’ Hug Connection (Bayley & Sasha Banks) © vs. The IIconics (Billie Kay & Peyton Royce) vs. The Divas of Doom (Beth Phoenix & Natalya) vs. Nia Jax & Tamina Campeonato Femenino en Parejas de la WWE

Daniel Bryan © (con Rowan) vs. Kofi Kingston (con Big E & Xavier Woods) Campeonato de la WWE

Asuka vs. Carmella vs. Naomi vs. Lana vs. Mandy Rose vs. Sonya Deville vs. Nikki Cross vs. Dana Brooke vs. Ruby Riott vs. Liv Morgan vs. Sarah Logan vs. Zelina Vega vs. Mickie James vs. luchadoras por confirmar Batalla Real Femenina de WrestleMania

The Usos © vs. Aleister Black & Ricochet vs. The Bar vs. Nakamura & Rusev Campeonato en Parejas de SmackDown