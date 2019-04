¿Ya está 'oxidado'? Batista tropezó con las cuerdas al ingresar al ring en WrestleMania 35 [VIDEO]

Batista y Triple H ya empezaron a darse golpes en una de las peleas más esperadas en WrestleMania 35. Además de las técnicas que están mostrando en este combate donde todo está permitido, lo que también ha llamado la atención son las entradas de los luchadores.

Especialmente la de Batista quien tuvo un pequeño tropiezo cuando ingresó al ring. 'El Animal' casi se cae al chocar con la segunda cuerda. Afortunadamente, supo controlar la situación e hizo como si no ocurriera nada. Luego, entró Triple H.

Esta contienda en una de las más importantes de WrestleMania 35, pues si 'The Game' pierde, se tendrá que retirar de la lucha libre.

WrestleMania 35 se viene realizando en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Este magno evento de la WWE tiene, en total, 16 combates de lujo.



Entre esas peleas, destacan el Finn Bálor vs. Bobby Lashley, o el Ronda Rousey vs Becky Lynch vs Charlotte Flair por los títulos femeninos de Raw y SmackDown. Sigue la transmisión por Depor.com.

► ¿Qué pasó? Rey Mysterio perdió ante Samoa Joe en menos de dos minutos en WrestleMania 35 [VIDEO]



► ¡'Vengó' a Dean Ambrose! Roman Reigns venció a Drew McIntyre en combate individual en WrestleMania 35 [VIDEO]



► ¡Los sueños se hacen realidad! La emotiva celebración de Kofi Kingston tras ganar el título en WrestleMania [VIDEO]



► ¡KofiMania! Kofi Kingston le arrebató el título de WWE a Daniel Bryan en WrestleMania 35 [VIDEO]