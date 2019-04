¿Qué pasó? Rey Mysterio perdió ante Samoa Joe en menos de dos minutos en WrestleMania 35 [VIDEO]

¿Qué ocurrió en WrestleMania 35 ? Es lo que se pregunta todo el público del MetLife Stadium de Nueva Jersey. Rey Mysterio se enfrentó a Samoa Joe por el título de los Estados Unidos; sin embargo, cayó derrotado en menos de dos minutos.

El enmascarado comenzó bien la pelea y le aplicó a Samoa Joe sus movimientos aéreos. Pero cuando estaba a punto de culminar su 619, Samoa lo bloqueó y le hizo una dormilona. Mysterio no reaccionó y el árbitro dio como ganador al samoano.

De esta manera Samoa retuvo su título de los Estados Unidos. Lo único que se sabe es que Mysterio llegó lesionado a esta pelea, pues el lunes pasado se dañó su tobillo en la pelea que tuvo con Baron Corbin. ¿Esto tiene que ver con la rápida derrota de hoy? Lo sabremos en los próximos programas de SmackDown.

WrestleMania 35 se viene realizando en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Este magno evento de la WWE tendrá, en total, 16 combates de lujo.



Entre esas peleas, destacan el Triple H vs. Batista, o el Ronda Rousey vs Becky Lynch vs Charlotte Flair por los títulos femeninos de Raw y SmackDown. Sigue la transmisión por Depor.com.

