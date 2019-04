¡KofiMania! Kofi Kingston le arrebató el título de WWE a Daniel Bryan en WrestleMania 35 [VIDEO]

WrestleMania 35 continúa con luchas espectaculares. Primero Seth le robó el cinturón a Brock, luego las 'Icónicas' se llevaron el título en parejas y ahora Kofi Kingston le arrebató el título de WWE a Daniel Bryan.

En la sexta pelea de WrestleMania 35, Daniel Bryan y Kofi Kingston se vieron cara a cara por el título de WWE que tan bien cuidó el esposo de Brie Bella. Una lucha entre dos grande peleadores que mostraron todas sus armas para quedarse con la victoria.



Kofi apareció en WrestleMania por primera vez tras once años en la empresa y vaya de qué forma lo hizo. Soportó todos los suplex, patadas voladoras, rodillazos y más técnicas que hizo Bryan. Pero aguantó e hizo realidad su sueño. Con una patada voladora, dejó tendido sobre la lona a Daniel y a la cuenta de tres, es el nuevo campeón de WWE. ¡Felicidad en WrestleMania 35!

WrestleMania 35 se viene realizando en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Este magno evento de la WWE tendrá 16 combates de lujo.



Entre esas peleas, destacan el Triple H vs. Batista, o el Ronda Rousey vs Becky Lynch vs Charlotte Flair por los títulos femeninos de Raw y SmackDown. Sigue la transmisión por Depor.com.

► WrestleMania 35 EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE: sigue AQUÍ el magno evento de WWE desde Nueva Jersey



► WrestleMania 35 EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE: sigue AQUÍ el magno evento de WWE desde Nueva Jersey



► ¡'Barrió' con todos! Braun Strowman ganó la Batalla Real de Andre The Giant en WrestleMania 35 [VIDEO]



► No más derrotas: Curt Hawkins y Zack Ryder ganaron los títulos en parejas de RAW en WrestleMania 35 [VIDEO]