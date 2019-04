Siguen como monarcas: The Usos retuvieron los títulos en parejas de SmackDown en WrestleMania 35 [VIDEO]

WrestleMania 35 recién ha comenzado y el público del MetLife Stadium acaba de ser testigo de una de las mejores peleas en lo que va de la noche. Se trata del combate en donde The Usos (Jey y Jimmy Uso) defendieron sus títulos en parejas de SmackDown en el magno evento de la WWE.

Jey y Jimmy Uso vencieron en una increíble pelea a Aleister Black y Ricochet, The Bar (Cesaro y Sheamus) y a Shinsuke Nakamura y Rusev. Los hermanos samoanos aprovecharon que Sheamus estaban solo en el ring para llevarse la victoria.

The Usos tumbaron a Sheamus y le aplicaron un 'doble planchazo' e inmediatamente después le hicieron la cuenta de tres, reteniendo así sus cinturones en parejas del show azul.

Durante la contienda, un momento que llamó la atención fueron las incontables vueltas que le hizo Cesaro a Ricochet, que parecía que no iban a acabar nunca.

WrestleMania 35 se viene realizando en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Este magno evento de la WWE tendrá, en total, 16 combates de lujo.



Entre esas peleas, destacan el Triple H vs. Batista, o el Ronda Rousey vs Becky Lynch vs Charlotte Flair por los títulos femeninos de Raw y SmackDown. Sigue la transmisión por Depor.com.

► WrestleMania 35 EN VIVO y EN DIRECTO: sigue todos los combates del evento de WWE desde Nueva Jersey



► ¡'Barrió' con todos! Braun Strowman ganó la Batalla Real de Andre The Giant en WrestleMania 35 [VIDEO]



► ¡'Degolló a la Bestia'! Seth Rollins derrotó a Brock Lesnar y se convirtió en campeón Universal en WrestleMania [VIDEO]



► ¡Tremenda sorpresa! Hulk Hogan reapareció en WrestleMania 35 e hizo vibrar al público de New Jersey [VIDEO]