¡Es el 'man'! La espectacular entrada de Triple H para su pelea ante Batista en WrestleMania 35 [VIDEO]

Triple H volvió a demostrar que para las entradas en WrestleMania, no hay quien se compare con él. Para su pelea ante Batista en la edición 35 del megaevento de WWE, hizo una espectacular entrada.

Como en sus mejores tiempos en Degeneration X, 'The Game' entró en una especie de motocicleta a lo Mad Max y demostró que es el mejor en esto. Sus entradas en todos los WrestleMania en los que ha participado, siempre son espectaculares.



WrestleMania 35 se viene realizando en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Este magno evento de la WWE tendrá 16 combates de lujo.



Entre esas peleas, destacan el Triple H vs. Batista, o el Ronda Rousey vs Becky Lynch vs Charlotte Flair por los títulos femeninos de Raw y SmackDown. Sigue la transmisión por Depor.com.

