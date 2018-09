Zelina Vega viene ganando cada vez más protagonismo en la WWE desde su debut en el roster principal junto a Andrade 'Cien' Almas , en mayo pasado. Sin embargo, la mánager del luchador mexicano desmintió recientemente cualquier relación amorosa entre ambos.

Ante los rumores que venían circulando en las redes sociales, Zelina Vega aseguró en una entrevista para el podcast de Lilian Garcia que Andrade 'Cien' Almas es solo su amigo.

"Cuando me pusieron con Andrade, conectamos al instante. Me parece gracioso que la gente piense 'oh Dios mío, están juntos, son pareja'. Es como mi hermano. Luchamos como hermano y hermana", explicó Zelina Vega sobre su compañero en WWE.



"Él la ha hecho durante muchos años la pose de 'Tranquilo' y yo le pregunté: '¿Qué te parece si yo también la hago, debajo de ti?'. Me respondió rápidamente que no, que no iba a pasar. Pero conseguí que confiara en mí. Lo convencí para hacerlo una vez en Japón. Lo hicimos y conseguimos una enorme reacción", agregó la estrella femenina de WWE.



"La siguiente semana, Road Dogg nos dijo que ese 'queremos que repitan esa pose juntos en televisión'. Y así fue como empezó todo. Ahora vemos a gente imitándonos en China, en Estados Unidos y en todo el mundo. Aún no me creo que se haya convertido en una tendencia global", finalizó Zelina.