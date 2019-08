Un antes y un después en nuestro deporte: 'Día de Franco', la columna de Franco Lostaunau

Antes de los juegos nuestros deportistas panamericanos trabajaron en silencio, sin cámaras de televisión ni auspiciadores detrás. Se sacrificaron por más de seis años -en el 2013 se supo que los JJPP serían en Lima- por solo un momento de competencia. En la mayoría de los casos no tuvieron ni la preparación ni las comodidades adecuadas, pero ellos se las ingeniaron para intentar estar a la altura. Y claro que lo hicieron. A veces no con logros, pero si con esfuerzo y valentía. Y yo les agradezco de todo corazón a todos los que nos representaron.

Para los que estamos más involucrados en el fútbol este ha sido un tiempo de respiro y de recordar el verdadero significado de la palabra deporte. Sin millones en las cuentas bancarias. Con valores, entrega y con innumerables historias de sacrificio. Los Juegos Panamericanos nos regalaron días deportivos inolvidables y ahora dejarán un gran vacío por su final. Sin embargo, en nuestro deporte luego de Lima 2019 hay un antes y un después.

Si hace un mes le hubiésemos preguntado a cualquier peruano de a pie, por el mejor deportista nacional del momento, seguramente la respuesta hubiera sido definitiva: Paolo Guerrero. Ahora ese peruano ya no la tiene tan clara. En este momento han aparecido nuevos nombres capaces de codearse con el capitán de la selección peruana de fútbol y que ahora ya están pintados con indeleble en nuestra memoria.

Cómo no escribir de Gladys Tejeda y de Christhian Pacheco, que podrían seguir corriendo hasta el día de hoy y nunca los alcanzarían. Cómo no comentar sobre la juventud y frescura de Diego Elías (22) y Natalia Cuglievan (22) que tienen para por lo menos dos Panamericanos más en su máximo nivel. Cómo no elogiar a nuestro surf, que es un deporte que nos da alegrías frecuentes. Bien por Lucca Mesinas, Piccolo Clemente y Daniella Rosas. Hay que reconocerle a Kevin Martínez y a Claudia Suárez el valor y el impulso que le han dado al frontón. Ambos le enseñaron al mundo cómo se juega. Que emocionante fue el kata en karate, cuando Carlos Lam, Oliver del Castillo y John Trebejo tuvieron la coordinación y destreza perfecta para alcanzar el oro como si fueran los tres, uno solo. Y una mención aparte para Alexandra Grande, bicampeona panamericana. Genia total.

Ellos son nuestros once premios mayores y merecen todo el reconocimiento por serlo. Las once doradas nos dieron una alegría comparable con cualquier hazaña futbolística vivida. Valoremos a estos once. Pero también al resto del medallero y a todos los que se pusieron la camiseta de Perú sin nada a cambio. Los Juegos Panamericanos nos dejan deportistas de elite en otro nivel y también deportistas con un futuro prometedor.

Lima 2019 también nos enseñó que somos un país al que le gusta el deporte en general, que no solo el fútbol nos une como peruanos, sino que podemos vivir intensamente otras disciplinas. Además, nos demostró que podemos ser buenos organizadores de este tipo de eventos importantes. Palmas para los encargados.

Por último, estos JJPP nos dejan una infraestructura envidiable. Las nuevas sedes cumplirán un rol fundamental en el crecimiento deportivo del país. No podemos quedarnos con lo logrado. Tenemos que ir por más. Ahora que todos tenemos los ojos puestos en el deporte, sigamos exigiendo mejorías. Que nuestros deportistas no vuelvan a trabajar solos ni en silencio. Que estén acompañados como se debe. Ahora tiene que haber un antes y un después. Tiene que.

